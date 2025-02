Sigilli alle case Erap: "Vogliamo chiarezza"

"Ci era stato dato detto che i lavori di messa in sicurezza da parte dell’Erap sarebbero iniziati la prima settimana di marzo. E invece hanno cominciato lunedì a sigillare le porte, senza nessun preavviso. Molti di noi hanno ancora mobili e oggetti all’interno, non sapendo dove depositarli. Ora l’intervento è stato stoppato e abbiamo tempo fino a lunedì per portare via le cose". A parlare è Claudio Tiberi, che abitava nelle case popolari di via Proietti a Tolentino, abbandonate dal terremoto del 2016. Nel tempo queste palazzine sono state scenario di bivacchi, furti, vandali e sciacalli, piccioni e topi. Proprio per evitare questo, Tiberi aveva messo una sorta di cancello all’interno della sua abitazione con due lucchetti. "In questo modo almeno casa mia si era salvata – spiega –, ma l’altro giorno, per iniziare a sigillare le porte, credo che qualcuno prima sia passato a controllare dalle cantine all’ultimo piano che non ci fosse nessuno all’interno. E per entrare da me, hanno sfasciato cancello e porta. Invece sarebbe bastato avvisare. Trattandosi di case inagibili, noi non potremmo entrare. Ovviamente non abitiamo qui, ma ci abbiamo lasciato i vestiti per i cambi di stagione, suppellettili e altre cose, in attesa di sapere quando inizierà la demolizione". Ieri diverse persone, con scale e mezzi, si sono affrettate a spostare quanto rimasto.

"Che senso ha sigillare gli ingressi dopo tutto questo tempo, dopo che il danno è fatto?" chiede Annamaria Gentili. "A casa mia hanno spaccato tutto; avevo messo le cose in ordine – afferma – ed è stata distrutta dai vandali. Invece di fare questi lavori, perché non cominciano a demolire? Tra l’altro, non saranno le tavole di legno sulle porte a risolvere il degrado di erbacce, topi e piccioni". Il problema principale è cosa ne sarà di queste case popolari. Le famiglie – che nel 2017 avevano dato vita a una protesta pacifica in strada – vogliono sapere qual è il loro futuro. "Tre anni dopo il sisma, l’Erap ci aveva detto che il progetto era pronto, si parlava pure di garage sotterranei – dice Anna Prota –. Che fine ha fatto quel progetto? Dopo oltre otto anni chiediamo rispetto e un po’ di considerazione, per sapere quale sarà la nostra sistemazione definitiva. Chiediamo di essere coinvolti nelle scelte di Erap e Comune. Cosa dobbiamo aspettarci?" L’ipotesi del Comune è non ricostruire le case di via Proietti, lasciando lo spazio per una grande area verde vicino all’asilo, e destinare ai residenti i 48 alloggi in costruzione di piazzale Battaglia. Non c’è ancora un accordo. "Ma nessuno ci ha convocato per parlarne", conclude Prota.

Lucia Gentili