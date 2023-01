Sigilli violati: assoluzione confermata

di Paola Pagnanelli

La procura rinuncia all’appello, e così resta confermata l’assoluzione per il sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli, finito sotto processo perché, dopo il terremoto, sarebbe tornato a vivere nella casa che lui stesso aveva dichiarato inagibile. Il primo cittadino era stato uno dei numerosissimi sfollati del sisma del 2016. Aveva, dunque, ottenuto un altro alloggio e percepiva il Cas. Ma a novembre del 2018 mise sui social alcune sue foto nella cucina della casa che, a causa dei danni subiti dalle scosse, lui come sindaco aveva dichiarato inagibile. La guardia di finanza fece alcuni accertamenti, e alla fine Cecoli fu accusato di essere tornato nella sua abitazione, pur continuando a percepire il Cas, violando un provvedimento dell’autorità e ricevendo un contributo non dovuto. In udienza, alcuni consiglieri di opposizione si erano anche costituiti parti civili, con l’avvocato Giuseppe De Rosa, stigmatizzando la vicenda. Ma in primo grado, nel processo con il rito abbreviato in udienza preliminare, il giudice Domenico Potetti assolse l’imputato accogliendo la ricostruzione dell’avvocato difensore Francesco Copponi: Cecoli viveva davvero nella struttura vicina a casa sua e solo in maniera saltuaria, in particolare quando era molto freddo, era tornato nell’edificio inagibile. Quanto al mancato rispetto del provvedimento dell’autorità, la questione si era chiusa pagando subito una multa di 170 euro, ed estinguendo così il reato. Dopo l’assoluzione, la procura di Macerata aveva fatto appello e il caso è finito ieri all’esame della corte di Ancona. Ma al momento della requisitoria, il sostituto procuratore generale Cristina Polenzani ha spiegato che non c’era alcuna percezione indebita del Cas, visto che solo di rado Cecoli era tornato a casa. Per questo, ha dichiarato di rinunciare all’appello. L’avvocato Copponi ha depositato la sua memoria. Ma di fronte alle conclusioni della procura il ricorso è diventato inammissibile e la sentenza di assoluzione confermata. Una bella soddisfazione per il primo cittadino.