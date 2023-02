Siglato un protocollo d’intesa per prevenire le frodi sui fondi del Pnrr

Le Fiamme gialle e il Comune di Porto Recanati hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di prevenire le possibili frodi sui fondi del Pnrr. Il tutto è stato siglato, ieri, in un incontro a Palazzo Volpini tra il sindaco Andrea Michelini, il comandante provinciale della Guardia di finanza, Ferdinando Falco, e quello della Tenenza di Porto Recanati, Diego Crovace. Ciò, pone così le basi per rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti, nella gestione delle ingenti risorse destinate anche al territorio maceratese. Nello specifico l’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, prevede infatti che il Comune di Porto Recanati metta a disposizione della Guardia di Finanza dati, informazioni e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza come soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore. Questo, in modo da prevenire e anche reprimere tutti gli illeciti che riguardano tale materia. Tant’è che la gestione richiesta a tutte le amministrazioni beneficiarie dei fondi, dopo i recenti interventi normativi di semplificazione per gli appalti pubblici, va accompagnata da un’attività di vigilanza tempestiva ed efficace. Il comandante Falco, ha quindi evidenziato la storica portata dell’intervento pubblico a sostegno dell’economia e dell’ammodernamento del Paese, sottolineando l’impegno delle Fiamme gialle in tale contesto. Dal canto suo, il sindaco Michelini, ha rimarcato come l’amministrazione comunale abbia subito accolto positivamente la proposta di accordo formulata dalla Guardia di finanza, nella piena consapevolezza che si tratti di uno strumento di assoluta valenza nella lotta agli illeciti di specie.

Nella foto, il comandante provinciale della Guardia di finanza Ferdinando Falco, il sindaco Andrea Michelini, il comandante della tenenza di Porto Recanati Diego Crovace.