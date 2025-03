"Signorina Else" arriva a teatro. Violenza, speranza e responsabilità

Questa sera, alle 21 al teatro comunale di Sant’Angelo in Pontano, arriva "Signorina Else" della compagnia Teatro Rebis, per la rassegna dell’unione montana Monti Azzurri dedicata alla Generazione Z, Teatro Next Gen. "Signorina Else" è una produzione del Teatro Rebis, in collaborazione con Osa (Operai/e dello spettacolo associati) di Macerata, con il Gruppo studentesco Officina universitaria di Macerata, il Teatro Nuovo di Capodarco e con Artisti Drama di Modena.

Lo spettacolo, diretto da Andrea Fazzini, è una lettura drammatizzata, tratta dall’opera omonima del 1924 di Arthur Schnitzler, uno dei primi autori ad occuparsi in maniera endoscopica e viscerale del tema della violenza sulle donne, una violenza sottile, sociale, patriarcale, una violenza di costume, strisciante, che vede protagonista un’adolescente schiacciata da responsabilità più grandi della sua età.

"Signorina Else è anche uno dei primi esempi di utilizzo in letteratura del flusso di coscienza come tecnica narrativa – spiegano gli organizzatori –. Introspezione dell’istantaneità delle pulsazioni emotive umane, spesso messa in relazione alle sperimentazioni psicoanalitiche, data anche la fitta corrispondenza tra Schnitzler e Freud. Il cantante Giuliano Bruscantini fa da contrappunto al precipitare degli eventi, dialogando con la voce interiore di Else, con le sue speranze e le sue incrinature".