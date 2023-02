Silenzi attacca: "Civitanova Danza dimenticata alla Bit"

"Civitanova alla Bit, solo foto e propaganda e silenzio sul festival Civitanova Danza". I risultati riportati dalla delegazione istituzionale impallinati da Giulio Silenzi (Pd) che sottolinea come "alla più importante fiera italiana del turismo, il trentennale del festival della danza non ha meritato nemmeno una citazione, ignorato dalla Regione Marche, che ha vantato altri eventi ma non quello civitanovese. Pensare che Civitanova Danza è un’eccellenza nazionale, eppure sottaciuta e i nostri rappresentanti istituzionali, tutti molto fotogenici per carità, non sono stati in grado di legare il prodotto turistico Civitanova a questo evento di valore, nonostante si stia organizzando una serata allo Sferisterio di Macerata con la presenza di una grande étoile. Quale migliore occasione?". Per il dem, già assessore al turismo a Civitanova e in Regione, "nella competizione turistica di una Bit o ti qualifichi e fai la differenza o non esisti. Ma, noi abbiamo solo generici depliant e, peraltro, in larga parte non utilizzati. A chi ogni anno va in rappresentanza del Comune di Civitanova alla Bit si chiede di fare di più per far conoscere la nostra città con iniziative, progetti ed eventi di grande rilievo. Invece, al solito, Civitanova, nei posti che contano, è fuori da tutto". "Per Civitanova – conclude – al di là delle foto pubblicate sui social, quella alla Bit è stata una presenza istituzionale fantasma. Fortunatamente gli operatori turistici con il loro consorzio Dmo hanno marcato una presenza utile e qualificata".