"Silenzi fece ridimensionare la fiera e oggi è il paladino delle imprese"

"Paradossale che sia Giulio Silenzi a scoprire che Civitanova necessita di spazi fieristici adeguati, dimenticando che fu il centrodestra a volere una struttura espositiva da 11mila metri quadrati nella zona commerciale, in sostituzione della vecchia in centro, mentre la giunta Corvatta di cui lui faceva parte l’ha ridimensionata". Sergio Marzetti, ex assessore del centro destra, entra nel dibattito sulla possibilità che Civitanova venda alla Regione la fiera, trasformata in Covid Hospital durante l’emergenza pandemica. Una ipotesi paventata da Silenzi (Pd) che, su questo, incalza il sindaco Ciarapica affinché faccia chiarezza. Ma Marzetti indica nel Dem la responsabilità di aver realizzato una fiera più piccola: "La scelta venne fatta per costruire un palazzetto dello sport, ma a spese delle categorie produttive che oggi Silenzi finge di rappresentare". Ne ha anche per la sua parte politica Marzetti, ammettendo di "condividere alcune critiche che Silenzi muove all’amministrazione" e tuttavia senza perdonargli le decisioni sulla fiera "così come la perdita della sede universitaria per mediazione linguistica, allo Stella Maris. Tra le deleghe, aveva anche la cultura, quindi nessuno più di lui poteva e doveva mantenere quella sede. La chiusura di mediazione linguistica ha messo in crisi anche il ruolo dell’istituto Stella Maris e il futuro della struttura che, vista la sua storia e la sua collocazione, merita una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione. Attenzione, purtroppo, mancata anche per altre strutture di rilevanza storica come Villa Conti e Villa Eugenia".