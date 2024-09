Silenzi (Pd):: "Civitanova fuori dal cda"

"Civitanova senza rappresenta nel cda del Cosmari, ma intanto Ciarapica fa incetta di incarichi per gli amici e gli amici degli amici mentre aumenta la tassa rifiuti". Giulio Silenzi (Pd) evidenzia l’irrilevanza della città nella nuova geografia del Cosmari "nonostante – dice – sia il Comune con il maggior peso in termini di abitanti e costi. Dopo aver avuto la presidenza con Rogante, la città si trova ora esclusa". Per il Dem è il risultato "della spartizione del potere con un Ciarapica, capofila dei sindaci di centrodestra, che distribuisce incarichi secondo una logica partitica che favorisce pochi personaggi di riferimento, lui stesso, Acquaroli e Gentilucci, mentre Parcaroli, presidente della Provincia e sindaco di Macerata, resta marginale". Civitanova porta a casa il presidente del collegio dei revisori dei conti, Franco Errico di Porto Sant’Elpidio "su proposta di Ciarapica già piazzato – rivela – in numerosi altri enti come presidente del collegio sindacale di Atac, revisore unico della SiMarche e della società Acquedotto del Nera. Errico ha anche uno studio di commercialisti associati, la Errico&Pazzi, e la Pazzi è la moglie del titolare dell’azienda per cui lavorava Ciarapica". Nel collegio dei revisori del Cosmari entrata anche Sabrina Ponziani di Corridonia "iscritta a FdI – aggiunge – ed ex membro del cda della Civitas, ma sostituita dal suo stesso gruppo e oggi compensata con l’incarico ricevuto". Per Silenzi "il Cosmari, con un cda privo di competenze e senza un programma chiaro, si troverà ancora più allo sbando dal punto di vista delle risorse finanziarie che delle scelte tecnologiche e politiche sui rifiuti perché si è pensato solo alla spartizione di posti retribuiti. Questa incapacità gestionale ha già portato a un aumento della tassa rifiuti del 20%, destinato a crescere".