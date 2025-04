Silenzi sull’ospedale: Civitanova merita di più

Sull’ospedale "continua la presa in giro ai danni di Civitanova da parte della Regione, complici i racconti elettorali del candidato alle regionali, il sindaco Ciarapica". Giulio Silenzi (nella foto) del Partito Democratico ‘rilegge’ il riparto dei fondi.

"La verità – sottolinea Silenzi – è che Macerata ha subito a disposizione circa 843.000 euro per un’ulteriore strumentazione, un nuovo angiografo per la Radiologia interventistica dell’ospedale. C’è poi da considerare che verranno spesi oltre 200 milioni per il nuovo ospedale del capoluogo, che da come stanno andando le cose forse verrà realizzato tra vent’anni". E per Civitanova? "Di concreto – obietta – nel 2025 ci sono solo i soldi per la progettazione, mentre i fondi per i lavori sono programmati nel 2026, dopo le regionali: la palla viene dunque buttata in tribuna, o meglio, in propaganda".

Il dem sottolinea come "si prevedano 1.776.000 euro per ristrutturare il piano terra, ancora grezzo, dell’ospedale, il cui completamento, insieme a quello del primo piano, era stato promesso cinque anni fa, quando Fratelli d’Italia e Lega annunciarono un finanziamento regionale di 11 milioni di euro per completare i due piani e migliorare l’ospedale, con lo spostamento del centro trasfusionale nei nuovi locali e l’ampliamento degli spazi del laboratorio analisi. Quegli 11 milioni sono spariti, i lavori mai fatti".

Quindi l’attacco al primo cittadino Ciarapica "che a pochi mesi dalle regionali fa un’ulteriore promessa, di soli 1.700.000 euro e per i prossimi anni. Nel frattempo i soldi veri, immediatamente spendibili nel bilancio 2025, andranno a Macerata. Un’altra presa in giro per Civitanova".

"Intanto -accusa - dopo tre anni la Fiera non viene riconsegnata dalla Regione alla città, con un danno economico enorme, la nuova Tac attesa da tre anni non è installata, dell’unità complessa di oncologia non si sa nulla e nessuno risponde del che i soldi del Pnrr per le strumentazioni sanitarie di ultima generazione, per 25 milioni complessivi, sono stati assegnati a tutti gli ospedali marchigiani, tranne che a Civitanova. Di questa vergogna, nessuno dice una parola. Civitanova non merita questi amministratori e questo sindaco".