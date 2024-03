Silenzi: Tac inutilizzata e scippata, uno scandalo

Il Pd davanti all’ex Covid Hospital per rilanciare in diretta social "lo scandalo di una Tac parcheggiata qui dentro dal giugno 2021 e ora assegnata a Recanati invece che, come era nei patti, a Civitanova". Giulio Silenzi, Romano Carancini e Francesco Micucci attaccano e annunciano che "ogni mese torneremo qui per informare i cittadini sulle azioni dei dirigenti della sanità asserviti alla politica, perché se avessero fatto con coscienza il loro dovere avrebbero spostato da tempo la Tac per dare risposte alle liste di attesa che esplodono e ad una sanità pubblica regionale il cui livello non è mai stato così basso come ora".

Apre il fuoco sul governo regionale Giulio Silenzi, il primo a denunciare "lo scandalo di una Tac nuova e inutilizzata. Solo dopo la mia denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Pierpaolo Borroni, che parlava a nome di Acquaroli e di Saltamartini, per due volte ha assicurato che sarebbe stata portata all’ospedale di Civitanova, poi il colpo di teatro e la Tac va a Recanati". "E’ stato - continua - un balletto di menzogne a cui ha partecipato anche l’assessore Saltamartini tra interviste e interventi nelle sedute del Consiglio regionale". Il riferimento è alle dichiarazioni in cui l’assessore alla Sanità ha riferito che la scelta di Recanati è maturata perché da qualche giorno si era rotta la Tac dell’ospedale leopardiano "ma la verità - ribatte Silenzi - è che non funzionava da più di un anno. E allora, perché lasciarne una nuova ferma dentro il Covid Hospital se c’era l’urgenza a Recanati? Certo che i diritti dei recanatesi sono uguali a quelli dei civitanovesi, ma è proprio per questo che il problema doveva essere risolto prima".

Per Francesco Micucci "la verità è che se ne sono tutti fregati e si sono dimenticati della Tac. Sono indifendibili. In tutto questo si registra l’assenza assoluta del sindaco Ciarapica e il fatto che l’ex fiera, a ospedale Covid chiuso, non è stata restituita al Comune di Civitanova nonostante il contratto di comodato d’uso con la Regione sia scaduto da un anno. Quindi, la fiera non c’è e non c’è nemmeno la Tac per Civitanova".

Romano Carancini, componente della commissione sanità in Regione, addebita "le maggiori responsabilità ad Acquaroli e Saltamartini. Una figuraccia colossale la loro su una vicenda molto grave perché mentre lasciano la Tac inutilizzata ci sono cittadini che con un tumore stanno attendendo che qualcuno gli faccia un esame".

Lorena Cellini