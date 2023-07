Silenzio sul sostegno a Bravi: dibattito nel Pd

di Asterio Tubaldi

Fase di stallo sul campo politico a Recanati per ciò che riguarda le possibili candidature a sindaco e i relativi schieramenti per le prossime amministrative del 2024. Dopo l’annuncio del sindaco Antonio Bravi di volersi ricandidare per il secondo mandato, sono seguiti pronunciamenti favorevoli da parte del segretario cittadino del Pd, rappresentato in consiglio da Filippo Simoni e Andrea Marinelli, oggi formalmente all’opposizione anche se di fatto alleato dell’esecutivo con l’obiettivo di ricompattare tutta la sinistra recanatese, e della lista civica del sindaco "Recanati insieme" rappresentata in consiglio da Reginaldo Polsonetti e Roberta Sforza. Poi è calato un silenzio tombale. Nessuna delle altre quattro liste civiche, di cui tre (Uniti per Antonio Bravi sindaco, Idee in Comune e Infinito sport) avevano raccolto complessivamente il 9,39% mentre l’altra, "Vivere Recanati Fiordomo", espressione dell’ex primo cittadino Francesco Fiordomo, aveva ottenuto da sola la percentuale più alta, dopo quella della Lega (13,39%), ben l’11,49% superando anche l’antico partito di riferimento, il Pd, che aveva portato a casa il 10,80%. È proprio questo silenzio di una parte della maggioranza, soprattutto della nutrita pattuglia della lista di Fiordomo, che ha fatto riaprire anche all’interno del Pd un dibattito da parte di alcuni suoi rappresentanti. C’è chi, in un recente riunione del partito, ha chiesto un incontro collegiale con tutte le civiche che si erano presentate alle ultime elezioni in appoggio delle due candidature di Antonio Bravi e Graziano Bravi per sapere se ci sono tutte all’appello per la nuova alleanza di centro sinistra. Soprattutto si vorrebbe sondare le reali intenzioni che ha l’attuale assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo e magari conoscere quali sono le sue condizioni per partecipare ad un’alleanza intorno alla ricandidatura Bravi o, magari, aprire un confronto su eventuali altri candidati, ipotesi quest’ultima che generebbe un terremoto politico dai risvolti imprevedibili. Sembra che uno degli ostacoli sia proprio la presenza del Pd, unica forza di partito, che verrebbe a sconvolgere il progetto nato quattro anni fa di una coalizione formata da sole liste civiche. Ma questo potrebbe essere solo un pretesto per aprire nuove ipotesi di alleanze e candidature. Altro capitolo a sé è la grande famiglia del centro destra che aveva promesso di rendere nota la rosa dei suoi candidati a sindaco, ma che per ora sembra sia andata anticipatamente in vacanza.