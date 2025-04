Sileoni alla Coppa del mondo

Federica Sileoni, atleta recanatese, due partecipazioni ai Giochi (Tokyo 2020, Parigi 2024), si trova allo Sport Vlaadern di Waregem, in Belgio, per la terza frazione di Coppa del mondo paradressage, evento valevole per la qualificazione ai Campionati europei 2025. Unica maglia azzurra dell’evento, la 26enne marchigiana gareggerà da oggi a domenica a livello individuale nella categoria Grado V, montando due cavalli: al fidato Leonardo, con cui ha vinto la prima tappa a Milano e già vissuto il sogno parigino a cinque cerchi, si aggiunge No-Way, animale al debutto nel circus delle competizioni internazionali che, come l’altro, fa parte della scuderia di Gea Einaudi.

Grande attesa ma anche qualche dubbio, come spiega la stessa amazzone: "Con Leonardo c’è un feeling costruito in anni di lavoro e competizioni, mentre No-Way è un cavallo molto promettente che, però, porta con sé anche tutte le incognite tipiche dei giovani debuttanti". Il livello della trasferta belga si annuncia ancor più elevato della precedente, vista la partecipazione della tedesca Regine Mispelkamp e della belga Isabel Nowak, rispettivamente medaglia d’argento e quarta classificata alle ultime Paralimpiadi. Due atlete che Sileoni ben conosce: "Regine e Isabel sono avversarie temibili che alzano ulteriormente l’asticella di una competizione molto importante, in ottica punti per il campionato europeo".