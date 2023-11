Silo prende fuoco: momenti di paura a Sambucheto

Momenti di paura nella zona industriale Sambucheto di Recanati: le fiamme sono infatti divampate in un silo pieno di scarti della lavorazione del legno. L’allarme è arrivato intorno alle 14.30 dalla falegnameria Tecno4, in via Maestri del lavoro. Le fiamme si sono sprigionate dall’interno di uno dei contenitori usati dalla ditta per lo stoccaggio degli scarti di produzione, e rapidamente hanno fatto alzare anche una colonna di fumo denso. Subito sono accorsi sul posto i vigili del fuoco con diverse squadre, per domare l’incendio con le autobotti e mettere in sicurezza l’area: un intervento piuttosto delicato, considerato il materiale infiammabile e lo spazio in cui si erano sprigionate le fiamme. Nel giro di poche ore la situazione è tornata sotto controllo, ma i pompieri hanno dovuto proseguire a lungo con l’intervento, per vuotare il silo e assicurare che sotto alla cenere non rimanessero focolai pericolosi.