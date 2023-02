Silos esploso: imprenditore condannato

di Paola Pagnanelli

Per la morte del vigile del fuoco Roberto Torregiani, è stato condannato a due anni di reclusione Giovanni Pirchio, titolare della "Gfl", la fabbrica di mobili dove era divampato un incendio.

Si è chiuso così ieri il processo su una dolorosa vicenda avvenuta il 18 giugno 2014. Quel giorno, in località Squartabue di Recanati prese fuoco un silo di truciolato a servizio della falegnameria di Pirchio. Arrivarono i pompieri e spensero le fiamme. Fatto questo, una squadra con l’autoscala salì sopra al silo per continuare a buttare acqua e spegnere eventuali focolai sotto alla cenere. Ma all’improvviso, partì un’esplosione che buttò a terra i pompieri. In quattro rimasero feriti mentre Torregiani, che si trovava più in alto di tutti, battè la testa. Fu subito soccorso, ma le sue condizioni erano molto gravi: rimase in coma per poco più di un anno e purtroppo a gennaio del 2016 il suo cuore smise di battere.

Pirchio, legale rappresentante del mobilificio, fu accusato di omicidio colposo. Da quanto venne fuori con le indagini, il silo non aveva la manutenzione necessaria: per questo due tronconi di un macchinario avevano fatto attrito, si erano surriscaldati e così avevano innescato le fiamme. Fu accertato inoltre che non c’erano il certificato di prevenzione antincendi e le misure specifiche contro questo rischio, sebbene l’attività fosse particolarmente esposta a questo genere di pericoli. In un primo momento, oltre a Pirchio era stato accusato anche il caposquadra, che però, difeso dagli avvocati Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi, fu scagionato in fase di indagini sulla base della consulenza di Luca Marmo (lo stesso dell’incendio alla ThyssenKrupp), nominato dalla procura della Repubblica per ricostruire la vicenda e le responsabilità dell’accaduto.

Al termine del processo, il pm Rosanna Buccini ha chiesto la condanna per Pirchio a due anni di reclusione. Alla richiesta si sono associati gli avvocati Pietro Siciliano, parti civili per i familiari del pompiere morto, e Fabrizio Giustozzi, Olindo Dionisi ed Emanuele Urbani, per gli altri vigili del fuoco che rimasero feriti nell’esplosione del silo. Ieri il giudice Marika Vecchiarino ha accolto la richiesta della procura della Repubblica maceratese, disponendo anche i risarcimenti per le parti civili, in particolare 260mila euro per i familiari di Torregiani. L’imputato però ora potrà fare appello.

In udienza l’avvocato Roberto Acquaroli, in difesa di Giovanni Pirchio, ha insistito sul fatto che ci sia un rischio specifico che i pompieri assumono quando arrivano sul luogo di un incidente, e a quel punto tutti gli altri soggetti sono esclusi da qualsiasi responsabilità per operazioni che non controllano in alcun modo. La tesi non ha convinto il giudice di primo grado del tribunale maceratese, ma sarà verosimilmente riproposta dal difensore dell’imprenditore quando sarà celebrato il processo di appello.