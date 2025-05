Silvio Natali presenta il suo libro: "Storie di una lepre" a Corridonia

"Storia di una lepre", ecco il titolo dell’ultimo libro firmato da Silvio Natali (nella foto) che sarà presentato domani alle 21.30 al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli Amici" di via Cavour. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Corridonia in collaborazione con l’associazione culturale "EquiLibri" fa pare fa parte del più ampio programma de "Il Maggio dei Libri 2025", iniziativa promossa dal Centro per il Libro e la Lettura.

Sarà quindi un’occasione per incontrare l’autore, il quale approfondirà i temi di un libro dove protagonista è Giacomo ‘Mino’ del Buono, che proprio come una lepre fugge dalla sua Ferrara, sentendosi un artista non compreso, e decide di trasferirsi a Parigi. Natali, pittore capace di far conoscere con la sua arte Corridonia anche fuori dai confini nazionali dopo una vita spesa con il camice bianco di medico, torna così sugli scaffali delle librerie. Il suo esordio letterario è iniziato infatti nel 2020 con "Operazione Accompagnamento", a cui hanno fatto seguito "Destinazione Accompagnamento" e "Il Castello del Mago".