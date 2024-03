Il libro "Simboli armonici medievali nelle abbazie delle Marche" sarà il protagonista oggi alle 17, nella sede dell’associazione Cibo e Benessere in via Pace 87, presentato dall’autore Fabrizio Bartoli con l’editore Mauro Garbuglia. Lungo la piaggia della Torre, si trova una delle chiese più antiche della città, Santa Maria della Porta, con il suo portale decorato. "I disegni sulla pietra – affermano gli organizzatori dell’incontro – sono dei simboli armonici importanti che nel Medioevo hanno permesso a molti un contatto immediato con il divino. Tante le abbazie da visitare in provincia: Sant’Urbano di Apiro, San Vittore di Cingoli, San Claudio a Corridonia, Rambona a Pollenza, Santa Maria e San Biagio di Sarnano e tante altre. Fabrizio Bartoli, esperto di simbolismo, ha raccolto questi simboli presenti nelle abbazie in una guida, per "vedere con gli occhi e capire con la mente"". Dalla primavera saranno organizzate visite guidate, per ammirare questi tesori del territorio.