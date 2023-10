Simeoni: "Il primato del mondo e le insidie dell’improvvisa ribalta"

"Dopo il record del mondo a 2.01 nel 1978 l’attenzione su di me fu enorme. In anni dove nascevano emittenti di informazione private, ebbe un’importanza particolare". Ha riempito piazza Cesare Battisti Sarà Simeoni, nell’appuntamento di Overtime ha ripercorso la sua carriera di saltatrice. "Giravamo con scritto il mio nome sull’auto. Non eravamo abituati a tanta attenzione, dopo il record di Brescia, anche se devo dire che non fu semplice gestire quell’improvvisa attenzione". Simeoni, con le sue vittorie, nel modo di porsi col pubblico, è stata sempre spiritosa ed ironica: con le medaglie di Montreal e Mosca, ha fatto capire quanto lo sport femminile, allora molto meno attenzionato rispetto ad oggi, andasse valutato. In dialogo con Nazareno Rocchetti e il coautore del libro "Una vita in alto", Marco Franzelli, Sara Simeoni ricorda la passione per Lucio Battisti. La proiezione sullo schermo allestito in piazza riporta ai salti da medaglia. "Il sapore di una vittoria contro avversarie fortissime è diverso. Allora c’era la Ackermann, una saltatrice formidabile". Il libro che Sarà Simeoni ha scritto con Marco Franzelli ha vinto la 60ª edizione del premio Bancarella Sport 2023. "L’esperienza del libro mi è piaciuta, un’esperienza bellissima". Complice un infortunio dopo Mosca, le cose non furono semplicissime: "Non riuscivo a camminare. Non fu facile far guarire quel tendine". Gli ospiti ripercorrono vari momenti della carriera della saltatrice, che a Los Angeles 1984 fu la portabandiera della nazionale italiana alla cerimonia d’apertura. "Essere scelta in mezzo a tanti campioni di diversi sport fu bellissimo". L’autenticità e l’ironia della campionessa tengono il pubblico attento e partecipe. Sarà Simeoni è conosciuta anche per le recenti Olimpiadi di Tokyo, a cui ha partecipato da commentatrice nella trasmissione "Il circolo degli anelli", captando l’attenzione del pubblico e dei social, con cui dice di essere "poco pratica". Il tema di questa edizione di Overtime, "la passione", lei lo declina così: "Le gare, da giovane, diventavano una festa". Spontanea e solare, Sara Simeoni ha incantato piazza Cesare Battisti.

Lorenzo Fava