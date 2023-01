Simone Ciattaglia vicesegretario

Dopo l’interim del settore "Cultura", arriva anche la nomina a vicesegretario per Simone Ciattaglia, già dirigente dei Servizi finanziari e del Personale del Comune di Macerata. L’incarico – si legge nella delibera dell’amministrazione Parcaroli – è "a decorrere dal primo gennaio del 2023 per l’intera durata del mandato (quindi fino al settembre del 2025), fatta salva la facoltà di revoca da adottarsi secondo le

modalità previste dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e relativa articolazione struttura amministrativa". Ciattaglia succede a Gianluca Puliti, per anni vicesegretario e dirigente di vari servizi all’interno del Comune, in pensione dal primo gennaio. Nei giorni scorsi la giunta aveva assegnato a Ciattaglia l’interim della "Cultura". Il dirigente cingolano era arrivato in Comune dalla Provincia nel 2014. Resta scoperto, intanto, l’ambito dei Servizi sociali per il quale in un primo momento si era anche pensato di estendere l’incarico del comandante Danilo Doria

(attuale dirigente della polizia locale e responsabile anche dei Servizi demografici), ma probabilmente invece si procederà con un concorso per la nomina di un nuovo dirigente.