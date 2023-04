Simonelli, Feliziani è il nuovo ceo

Dopo 14 anni con Simonelli Group, di cui gli ultimi sei nel ruolo di ceo, Fabio Ceccarani lascia l’azienda allo scadere del secondo mandato. Il cda dell’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè di Belforte ha nominato Marco Feliziani come nuovo ceo. Feliziani, 46 anni, è entrato nel 2015 in veste di direttore della filiale americana del Gruppo; negli anni ha assunto la carica di direttore commerciale e vicepresidente, che ha ricoperto fino all’attuale nomina. "Ceccarani è collegato alla storia di successo della nostra azienda – dice il presidente Nando Ottavi –. Ha lasciato un’impronta decisiva, gli sono grato per questo e per l’impegno profuso. Oggi si apre una nuova fase per Simonelli Group, che si sente matura per affidare a uno degli azionisti il ruolo di ceo". "Voglio ringraziare Ceccarani – ha detto Feliziani – per il sostegno in questi anni di stretta collaborazione, il che ha fatto sì che questo passaggio di consegne avvenisse nel modo più naturale".