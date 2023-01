Simonelli Group, al Campus incontro con Marina Salamon

Venerdì, alle 17, il Campus Simonelli Group di Belforte del Chienti, in via Carlo Urbani, ospiterà il primo evento di "Engaging Talks", incontri a tema culturale, economico e sociale con ospiti eccellenti, organizzati in collaborazione con Roi Group. Sarà Marina Salamon ad aprire il ciclo di appuntamenti con un intervento dal titolo "Il nuovo ruolo dell’azienda nel territorio: come costruire un’impresa di successo, sostenibile, innovativa". Già vicepresidente di Illy Caffè, è attualmente consigliere di Morellato spa.