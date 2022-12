"Simonelli Group in crescita Il fatturato sale a 125 milioni"

"Simonelli Group conferma il trend di crescita degli ultimi anni prevedendo una chiusura intorno ai 125 milioni di euro di fatturato". L’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè fa un bilancio del 2022 e illustra i progetti in cantiere. "In questo anno – prosegue – abbiamo intensificato l’impegno sui temi della sostenibilità socio-ambientali accelerando gli investimenti in innovazione sostenibile ed evolvendo il report di sostenibilità nel primo Report integrato per fornire un quadro informativo più organico e completo sugli aspetti ambientali, sociali, finanziari, economici e di governance. Tra i traguardi, c’è il 100% di energia ricavata da fonti rinnovabili e una quota di autoproduzione pari al 35%, coerente con l’obiettivo di autosufficienza energetica entro il 2025. In tema ambientale va segnalata la bassa incidenza degli scarti inferiori allo 0,5%, la riduzione del 6,3% del consumo dei materiali plastici, il progressivo abbassamento del consumo di carta del 26% sul 2020 e del 33% sul 2019 e la riduzione dei consumi di acqua del 7,7%". La percentuale di macchine per caffè a basso consumo energetico vendute sul mercato ha superato quota 60%. L’attenzione dell’azienda verso il territorio è testimoniata dalle collaborazioni con enti e istituzioni locali; circa il 40% degli acquisti proviene da imprese del territorio. Anche la crescita del 14% dell’organico può essere letta in chiave territoriale: il 53% dei collaboratori vive nel raggio di 30 chilometri dall’azienda. "Prestiamo attenzione anche allo sviluppo del capitale umano, con 1.642 ore di formazione, di cui – concludono dall’azienda – 540 solo sulla sicurezza. La buona performance di Simonelli Group è testimoniata dai dati economico-finanziari, che mostrano una crescita del fatturato, non solo nei confronti del 2020 condizionato dagli effetti della pandemia, ma anche nei confronti del 2019. Ci confermiamo come un’azienda solida grazie ad un autofinanziamento prossimo al 70% e una posizione finanziaria netta superiore a 64 milioni".