Simonelli Group, "pit stop" di quattro ore per accelerare sulla sostenibilità

Simonelli Group, l’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè di Belforte, ha fatto un "pit stop" di quattro ore per accelerare sulla sostenibilità. Ha sospeso le attività per dedicare una mattinata a un corso di formazione sulla sostenibilità, che ha visto coinvolti personale e i principali partner. L’iniziativa si è svolta al Politeama di Tolentino dove Valeria Fazio, partner Bdo Advisory Services, ha tracciato gli aspetti salienti dell’evoluzione della sostenibilità nella società.