Simonelli: sostenibilità al top

Simonelli Group, azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè, ha interrotto per un paio d’ore le attività lavorative per condividere con tutti i collaboratori le iniziative di sostenibilità portate avanti. Sono stati illustrati anche i contenuti del Report Integrato 2022, "il racconto, attraverso numeri, fatti e risultati misurabili, dei valori che ispirano l’azienda", come lo descrive il ceo Marco Feliziani. Agli oltre cento tra impiegati e operai intervenuti sono stati presentati i risultati ottenuti in materia di risparmio energetico, di riduzione dei materiali di scarto, di sostegno concreto alle necessità delle persone in difficoltà. "Siamo arrivati a ridurre del 25% il consumo di energia elettrica, del 27% quella di gas, del 35% quella di materiali plastici vergini – ha detto il presidente Nando Ottavi -. Ciò grazie al contributo di tutti, da chi sviluppa i prodotti a chi li costruisce a chi li vende nel mondo".