Simonetti avrà una carica nazionale

Il portorecanatese Matteo Simonetti, 51 anni, è stato eletto nel direttivo nazionale del partito "Ancora Italia", con la carica di responsabile per le attività culturali. Conosciuto in città e non solo, è docente di storia e filosofia alle scuole superiori ed è dottorando in filosofia all’università di Salamanca (in Spagna). Inoltre ha pubblicato diversi romanzi e saggi storici, ed è un grande studioso del filosofo tedesco Heidegger. La sua nomina è stata ufficializzata nel congresso del partito, che si è tenuto a Rimini. "Il mio ruolo sarà quello di mettere in campo tutte le attività culturali, conferenze e dibattiti che organizzerà il mio movimento, riconducibile alla corrente sovranista identitaria – afferma Simonetti –. Non solo, sarò attivo conducendo programmi di approfondimento storico e politico, nel canale televisivo Italia Tv".