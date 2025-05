Simonetti, caos in maggioranza. I civici: "Noi contrari da sempre, qualcun altro ha cambiato idea"

"Noi non abbiamo cambiato idea, a differenza di altre forze politiche della maggioranza: non siamo favorevoli al centro commerciale Simonetti in linea con quanto espresso nel programma elettorale". È quanto dice Gianluca Micucci Cecchi, coordinatore della civica "Pensiero e Azione", nata nel 2020 come lista Sandro Parcaroli Sindaco. "I nostri consiglieri (Cristina Cingolani e Alessandro Bini, ndr) – aggiunge – hanno libertà d’azione all’interno di questo recinto: astensione o voto contrario". Oggi il consiglio comunale si riunirà per decidere sul centro commerciale che vuole realizzare l’imprenditore Alberto Simonetti a Piediripa, dopo che nella seduta di martedì non è stato raggiunto il numero legale e non si è potuto procedere alla votazione.

In quella occasione non erano presenti i consiglieri di opposizione e sei eletti nella maggioranza: Alessandro Bini e Cristina Cingolani della lista Pensiero e Azione; Giordano Ripa, Claudio Carbonari e Sabrina De Padova del gruppo misto e Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia. Chissà, magari in questi giorni qualcuno della maggioranza ha contattato la lista Pensiero e Azione, visto che la maggioranza può contare su numeri risicatissimi. "La nostra posizione – spiega Micucci Cecchi – è già stata esplicitata: abbiamo una nostra strada pur avendo partecipato con le forze di maggioranza alle riunioni e agli incontri su questo tema". Nel tempo la maggioranza ha perso qualche consigliere. "Oggi – osserva il coordinatore di Pensiero e Azione – possiamo dire con assoluta obiettività e senza risvolti di alcun genere che le forze di governo si basano su numeri molto risicati e in queste delibere delicate potrebbe esserci uno scarto minimo tra la bocciatura e il via libera". Però si sarebbe potuto pensare che l’ex lista Parcaroli avrebbe condiviso la linea della maggioranza. "Voglio ribadire un aspetto – dice Micucci Cecchi –. Noi siamo una lista civica che ha appoggiato una figura civica che nel tempo ha deciso liberamente di aderire alla Lega. Ciò per dire che non potevamo identificarci con chi richiamava un partito, ci è così parso corretto cambiare il nome. È nata questa associazione e successivamente il gruppo consiliare ha cambiato nome, perché siamo una lista civica altrimenti c’era il rischio che potessimo essere confusi come una costola della Lega". Su questa posizione critica sul centro commerciale Simonetti potrebbe pesare il fatto che l’associazione non ha nessuna rappresentanza in giunta. "Non c’entra nulla. È però un dato di fatto – sottolinea Micucci Cecchi – che non abbiamo una rappresentanza in giunta, considerando che legittimamente Silvano Iommi e Katiuscia Cassetta, eletti con questa lista, non hanno aderito a Pensiero e Azione. Una volta usciti non ci rappresentano, ho fatto presente al sindaco questa situazione e lui ha fatto quanto ritenuto più opportuno". La giunta non è stata modificata. Però i due consiglieri della lista, Cingolani e Bini, hanno saltato la riunione di martedì. "Questi rinvii – spiega Micucci Cecchi – rappresentano una difficoltà per chi lavora a presenziare alle riunioni, a organizzarsi. L’assenza non è legata a strategie politiche, l’eventuale malizia è messa da altri".