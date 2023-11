Simonetti del Psi:: "Dalla Provincia punizione alla città"

Anche Claudio Simonetti del Psi interviene sul mancato trasferimento delle dieci classi del liceo Classico in centro storico, all’ex orfanotrofio. Il rappresentante del partito socialista evidenzia la "sensazione di superficialità e irresponsabilità dimostrata dall’amministrazione provinciale, a partire dal suo presidente (Parcaroli, ndr) che prima sostiene, anzi indica e appoggia, una soluzione (il trasferimento) e poi opera un dietrofront inaspettato e ingiustificato". "La nostra città ancora una volta, dopo la vicenda dell’ospedale, deve pagare il prezzo di scelte che assumono ormai l’aspetto di una vera e propria punizione politica – scrive Simonetti in una nota -. I socialisti hanno convintamente sostenuto il sindaco Mauro Sclavi e ritengono che la decisione di inserire nel centro storico strutture importanti per la crescita sociale ed economica della città, sia stata accorta".