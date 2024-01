Simoni saluta i pompieri la notte di Capodanno

di Lorena Cellini

Il countdown di Capodanno, per lui, non ha scandito solo il saluto al 2023, ma anche di quello alla famiglia dei vigili del fuoco.

Dopo più di trenta anni di servizio, dalle 24 della notte del 31 dicembre è andato in pensione Michele Simoni, rimasto fino alle 8 del primo gennaio al fianco dei colleghi impegnati in nottata e che hanno salutato commossi il loro capo reparto, responsabile del turno A. E’ entrato in servizio nel 1990 Simoni, a 26 anni, dopo aver militato nella Croce Verde. Ha lavorato a Vicenza e Forlì prima di Civitanova dove, per alcuni mesi, nel 2020, è stato pro tempore anche a capo del distaccamento di via Aldo Moro oltreché, a livello operativo, s’è impegnato nella didattica e nei seminari, con particolare riferimento agli interventi nell’area portuale. Sempre in prima linea, anche in occasione dei terremoti marchigiani e di quello dell’Aquila.

Simoni è originario di Porto Potenza ma vive a Civitanova da tanti anni e al Corpo dei pompieri lascia in eredità il figlio Alessandro, operativo pure nella caserma di via Moro. Ora per Michele comincia un’altra vita: farà il nonno, accudirà il suo appezzamento di terreno, frequenterà l’amata area portuale, ma nei vigili del fuoco lascia il cuore.

Per il suo collocamento a riposo sono arrivate le parole del comandante provinciale, Mauro Caprarelli, un riconoscimento al suo lavoro svolto in campo e in ufficio: "Al capo reparto Michele Simoni esprimo, anche a nome dell’amministrazione e di tutto il personale del Comando, il più vivo e sentito ringraziamento per l’opera prestata durante l’attività di servizio, non solo finalizzata al soccorso ma anche agli aspetti gestionali e manutentivi di mezzi e attrezzature presso il Distaccamento, nonché relazionali con l’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova. A lui l’augurio di un lieto e sereno avvenire".