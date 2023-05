Sinclinale Camerte patrimonio dell’Unesco: firmata la proposta

I sindaci degli otto comuni legati al progetto di candidatura a patrimonio universale Unesco del paesaggio vitivinicolo del Verdicchio di Matelica nella Sinclinale Camerte, hanno ufficialmente sottoscritto l’atto di adesione alla proposta. L’evento si è tenuto venerdì, al termine della giornata di studi nell’Oratorio della Carità di Fabriano per illustrare tutti i benefici e le prospettive future. Ad apporre la firma i rappresentanti di Camerino, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Matelica e Pioraco. Promotore dell’incontro il Centro studi Luglio ’67 con il presidente Raimondo Turchi apparso evidentemente soddisfatto in vista della presentazione del formulario per la Tentative list Unesco a fine anno. Numerosi i relatori intervenuti, tra cui i vertici di Unpli Marche, il presidente Doriano Tabocchini del Rotary Fabriano per i Club Service, l’assessore alla Bellezza di Fabriano Maura Nataloni, l’arcivescovo di Camerino e Fabriano-Matelica, Francesco Massara, i massimi esponenti di Confindustria, Cna e Cciaa Marche, il presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini Andrea Spaterna, la consigliera regionale Simona Lupini. In chiusura sono intervenuti l’assessore regionale Chiara Biondi e il commissario straordinario Guido Castelli, dettosi "favorevole ad una candidatura mai facile, ma sempre preziosa per nuove opportunità di crescita".

Matteo Parrini