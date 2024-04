Sindacati alla Ast: "Chiarezza sulla nomina di ostetrica e infermieri"

"La Cisl Fp Marche ritiene intollerabile il modo di agire messo in atto dalla Ast di Macerata nel recluatamento di due infermieri e un’ostetrica tramite la stabilizzazione in Azienda di questi professionisti presenti in essa perchè in comando da altri enti". A sottolinearlo è il sindacato dopo aver inviato una segnalazione sulla questione alla Regione e alla Ast di Macerata. "Invece di garantire massima trasparenza ed equità di partecipazione a tutti i possibili candidati esterni aventi titolo a ricoprire posti in organico – spiega Giuseppe Donati (nella foto), a nome della Cisl Fp Marche –, ha concesso la priorità immotivatamente e contro le norme contrattuali e di diritto vigenti, a questi dipendenti presenti in Azienda, ma solo grazie all’istituto del comando. Il tutto senza aver pubblicato prima un regolare avviso di mobilità in entrata.

Gli atti determinativi n. 78 e 96 approvati nel 2024 grazie ai quali due infermieri e un’ostetrica sono stati stabilizzati in Ast Macerata in assenza di un regolare avviso pubblico di mobilità "dimostrano come l’attuale direzione ignori o intenda ignorare le buone pratiche di amministrazione pubblica".

La Cisl Fp con la Fp Cgil nei giorni scorsi ha chiesto con due distinte lettere, la sospensione degli "atti con gravi limiti di legittimità, senza ottenere risposte". "A fronte dello sconcerto di tanti professionisti attualmente in servizio presso Aziende delle Marche o di altre Regioni, che vorrebbero rientrare nella Ast di Macerata avendone titoli e possibilità ma fanno i conti con strade chiuse abbiamo inviato al al presidente Acquaroli, all’assessore alla Sanità Saltamartini, al direttore del dipartimento Salute Draisci, alla Giunta e ai consiglieri regionali di tutti gli schieramenti, una segnalazione di possibile iillegittimità degli atti approvati dalla direzione generale della Ast correlata da dettagliate motivazioni. Ora attendiamo, che oltre alle parole e alle dichiarazioni di volontà di inseguire sempre e comunque la leggittimità dei percorsi amministrativi, qualcuno di costoro, partendo dal presidente, si pronunci e intervenga sulla direzione di Macerata perché altrimenti i buoni propositi rimarrebbero tali. La Cisl Fp pretenderà una risposta molto esaustiva. Spetterà alla direzione generale di Macerata trovare la soluzione, stavolta legittima e ortodossa, per riparare a un evidente errore di percorso".