Sindacati: aperta la sede dello Snalv,. Andrea Farabolini è il segretario

"Dopo un continuo e costante lavoro di preparazione e progettazione ed un susseguirsi di incontri con operatori, segretari del sindacato confederale e delle categorie ed enti appartenenti alla Confsal, si è dato vita anche a Macerata allo Snalv (Sindacato nazionale autonomo lavoratori) con il segretario Andrea Farabolini per la tutela dei lavoratori che svolgono la prestazione di lavoro alle dipendenze di ditte private e pubbliche". È l’annuncio che arriva alla vigilia del Pasqua dal mondo sindacale maceratese. Lo Snalv si aggiunge alle figure presenti nella sede per assistenza sindacale dell’agricoltura Fap, servizi fiscali Caf, servizi previdenziali Fnapas, di contabilità tributaria e organizzazione aziendale Asnali. "Una figura sindacale - si legge in una nota - per tutelare le persone dal dilagare del disagio nel mondo del lavoro, dai ritmi di lavoro sempre più pressanti, dalle condizioni di lavoro sempre più precarie e senza sicurezza, sfruttamento delle persone specialmente quelle provenienti dall’immigrazione. Oggi nonostante il fatto che i processi produttivi di lavoro si automatizzano, le sicurezze e soprattutto i salari non si adeguano a tale processo e questo si verifica sia nel comparto privato che pubblico. Tali difficoltà aumentano sempre di più e non trovano le giuste risposte nelle persone ed associazioni che tanto parlano ma poco riescono a concretizzare (un esempio tra tanti la protesta degli agricoltori). Pertanto, nella nostra sede si darà avvio ad un modo aperto per confrontarci su tutti i comparti, per ascoltare anche chi non ha avuto la fortuna di trovare un interlocutore giusto". Lo Snalv invita gli interessati a recarsi nella sede di Piediripa, via Giovanni Battista Velluti 5 (telefono 0733/474734, mail andrea.farabolini@snalv.it).