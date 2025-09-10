Sindacati contro la Link: "Doppio binario pericoloso"

Il sindacato dei medici Anaao Assomed Marche dice no ai corsi di laurea privati in medicina e odontoiatria previsti a Macerta ma anche a Fano e Ascoli ad opera della Link University. La posizione del sindacato - espressa durante l’incontro con i candidati alla presidenza della Regione Marche - viene ribadita attraverso un comunicato. "Serve davvero un altro corso di laurea in medicina nelle Marche?", si è chiesto il segretario regionale Daniele Fumelli rivolgendosi ai candidati. Secondo Anaao la proliferazione di corsi privati rischia di creare "un doppio binario formativo tra i laureati da università pubblica e quelli di università privata che è inaccettabile e pericoloso", come ha spiegato il segretario nazionale Pierino Di Silverio.

Il sindacato teme che si stia "assecondando la deriva privatistica" per cui "non solo chi ha possibilità economiche si curi, ma anche chi ha disponibilità familiari possa diventare medico". Anaao chiederà al futuro presidente della Regione di impegnarsi perché il ministero faccia "rientrare" l’autorizzazione rilasciata alla Link Campus. Il sindacato ha anche sollecitato l’applicazione dei nuovi contratti di lavoro e il riconoscimento delle progressioni di carriera per i medici del servizio sanitario pubblico.