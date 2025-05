"Sindacato e imprese per parlare di lavoro"

Nel piazzale antistante alla chiesa di campagna di Santa Croce di Recanati, si terrà questa mattina la festa dei lavoratori. Per celebrare il Primo Maggio, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere attorno allo stesso tavolo la Cisl e Confartigianato. Sindacato e imprese, insieme, per parlare non solo di lavoro, ma anche di rispetto, sicurezza e visione condivisa.

"Abbiamo voluto rompere gli schemi – dice il sindaco Emanuele Pepa – perché il lavoro è di tutti: di chi cerca sicurezza, ma anche di chi rischia per creare opportunità". Una scelta coraggiosa ma necessaria, secondo il sindaco, che ha voluto fortemente questa nuova formula. "Il lavoro non ha una sola voce – sottolinea –. È fatto di mani che producono, cuori che sperano, teste che rischiano e il Primo Maggio deve essere la festa di tutti, anche di chi apre una partita Iva e ogni giorno scommette su se stesso".

Il dibattito, dal titolo "Tra diritti e crescita: insieme per il futuro" riunirà Rocco Gravina per la Cisl, e Giorgio Menichelli per Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo, moderati dal presidente della Fondazione Ircer, Riccardo Ficara Pigini. Ad aprire e chiudere l’incontro saranno le note del concerto bandistico Beniamino Gigli. Pepa, da imprenditore oggi prestato alla politica, invita ad abbandonare la retorica che spesso accompagna queste manifestazioni, per soffermarsi sul tema drammatico degli infortuni sul lavoro: "Ogni vittima è una ferita alla comunità", e sulla sfida non semplice di portare nel pubblico un po’ della concretezza del privato senza perdere trasparenza e partecipazione. "Dobbiamo costruire fiducia tra mondi diversi perché solo con lavoratori motivati, in fabbrica come in Comune, possiamo costruire una comunità più forte e più giusta".

Ma non sono mancate le critiche, racconta Pepa con amarezza: "Mi hanno accusato di aver invitato anche le imprese. Ma davvero includere è diventato un atto divisivo? Il Primo Maggio è la festa del lavoro, e credo che oggi più che mai sia importante dare voce a tutte le componenti del mondo del lavoro, dai lavoratori rappresentati dai sindacati, fino a chi crea impresa, occupazione e sviluppo locale. Oggi servono ponti, non muri".

Antonio Tubaldi