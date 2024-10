"Sindaco a tratti imbarazzante. Siamo l’unica civica rimasta"

"Possiamo dire senza paura di smentita che Macerata insieme è una lista civica con una storia alle spalle, forse l’unica vera lista civica rimasta in città. Crediamo fermamente nel civismo, come tanti che non si sentono rappresentati da nessun partito, ma hanno voglia di impegnarsi per il territorio". Così il consigliere David Miliozzi (Macerata insieme) dopo che gli esponenti della lista civica del sindaco Alessandro Bini e Sabrina Cingolani hanno formalizzato lunedì pomeriggio, durante il consiglio comunale, il passaggio al nuovo gruppo "Pensiero e azione", lasciando così di fatto la lista di Parcaroli senza alcun rappresentante in aula. "Il civismo è una cosa seria, mortificarlo significa mortificare la città. Questo sindaco debole, a tratti imbarazzante, incapace di fare il sindaco e di guidare la sua stessa maggioranza, anziché impegnarsi per imparare a fare il sindaco è voluto diventare anche presidente della Provincia, una sovrapposizione di cariche dannosa per il territorio – incalza Miliozzi –. Un sindaco che si spacciava per civico, oggi diventato il più accanito dei salviniani. Le liste civiche e chi le rappresenta meritano rispetto, non dimentichiamoci che il civismo è l’antidoto migliore al disamore dei cittadini verso la politica. Una lista civica non è un cavallo di troia da sfruttare in campagna elettorale per prendere voti. Il civismo traduce le battaglie quotidiane di tanti cittadini in una proposta politica e questa proposta va rispettata".