Macerata, il sindaco Parcaroli e gli assessori ballano in sala consiliare al ritmo del saltarello

Macerata, 7 agosto 2023 – Il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori Francesca D’Alessandro e Riccardo Sacchi non hanno resistito e alla fine della conferenza stampa sul Festival del folklore (16-23 agosto) si sono messi a ballare il saltarello nella sala consiliare lasciandosi andare al ritmo della musica.

Il Festival del folklore, giunto alla 29ª edizione, vede coinvolti in questa edizione i gruppi provenienti da Ecuador, Nuova Zelanda, Sud Africa e Sardegna, oltre naturalmente ai maceratesi I Pistacoppi che organizzano l’appuntamento in collaborazione con il Comune.

Previsti numerosi appuntamenti, tutti inizieranno alle 21. Il 16 in piazza della Libertà a Macerata, il 17 in piazza del Comune a Osimo, il 18 agosto in piazza Nuova a Visso, il 19 agosto in piazza della Repubblica a Treia, il 20 allo Sferisterio di Macerata e il 22 agosto in piazza Giovanni XXIII a Morrovalle.