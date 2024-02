"Sindaco Catena corri per il tris"

Una lettera aperta al sindaco di Montecassiano Leonardo Catena, per chiedergli di candidarsi per il terzo mandato. L’hanno firmata assessori e consiglieri attuali e passati. "Nella tarda primavera del 2014, la civica "Montecassiano Cambia" vinse le elezioni e Catena si insediò come sindaco. Una novità per Montecassiano e per quasi tutti i nuovi assessori e consiglieri comunali, che per la prima volta si affacciavano all’esperienza politico-amministrativa. A dispetto delle immancabili cassandre, i nostri concittadini cominciarono ben ad apprezzare l’impegno, le capacità, lo spirito di squadra, la presenza sul territorio dei nuovi amministratori. Le opere pubbliche realizzate, la cura del verde pubblico, l’attenzione ai bisogni sociali, l’ostinata promozione turistica che cominciò a portare a Montecassiano sempre più visitatori, le iniziative culturali, la manutenzione del manto stradale, il sostegno alle associazioni, l’arredo urbano e altro ancora hanno fatto il resto in termini di consenso. Nel 2019, Catena e la sua lista hanno registrato quasi un plebiscito con oltre il 70 per cento dei voti. Il secondo mandato ha permesso a Catena e alla sua squadra di raggiungere i brillanti risultati sotto gli occhi di tutti. I meriti maggiori devono essere attribuiti a Leonardo Catena, che dato autorevolezza, competenza e slancio all’attività del gruppo consiliare. Alla vigilia di nuove elezioni, avevamo preso atto della sua volontà di non ricandidarsi in lista. Oggi però le nuove norme gli consentirebbero un terzo mandato. Comprendiamo le difficoltà a conciliare gli impegni politico-amministrativi con quelli personali e professionali. Apprezzabile era l’intenzione di Leonardo di stimolare un ricambio alla guida della lista "Montecassiano Cambia". Ma consideriamo talmente positiva l’azione svolta in questi dieci anni, da chiedergli di ripensare la sua decisione. Ci appelliamo al senso di responsabilità di Catena. Le sue capacità e la sua competenza sono una risorsa troppo preziosa".

La lettera aperta è firmata da Katia Acciarresi, Jacopo Carelli, Paolo Carnevali, Antonio Coppari, Marco De Marchis, Simone Fogante, Tristano Grandinetti, Ilaria Matteucci, Simone Mengoni, Cinzia Paolucci, Graziano Paparelli, Fiorella Perugini, Paolo Spernanzoni e Barbara Vecchi.