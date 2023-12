Sindaco e assessore ’Babbi Natale’ per la gioia degli alunni

Consegnati i doni ai piccoli alunni recanatesi nelle scuole che hanno aderito al progetto "Letterine a Babbo Natale". A fare i "Babbo Natale" per l’occasione sono stati il sindaco Antonio Bravi e l’assessora alle culture Rita Soccio che si sono recati nelle scuole dell’infanzia e primaria dei due istituti comprensivi cittadinI "Badaloni" e "Gigli" per portare i sacchi dei doni. "È stato un momento molto emozionante - ha aggiunto Soccio -. I bambini sono stati felicissimi di vedere i doni che Babbo Natale aveva portato per loro. Questo progetto è un modo per far sentire i più piccoli protagonisti della festa e per incoraggiarli a esprimere i propri desideri". Il loro arrivo è stato accolto con entusiasmo e allegria dai bambini e anche le maestre sono state felici di ricevere giochi didattici e libri da utilizzare nelle classi, mentre per ogni alunno è stato consegnato un panettone con gocce di cioccolato. "Il Natale è un momento di festa, soprattutto per i più piccoli" ha dichiarato Bravi. Il Comune di Recanati ringrazia le ditte Clementoni, Rainbow, Gruppo Editoriale Eli e supermercato Si con te per aver contribuito al progetto rendendo questo Natale ancora più speciale.