Sindaco e comitato compatti: "No alla discarica a Corridonia"

"Dal nostro ultimo incontro dello scorso ottobre nulla è cambiato e così le tariffe Tari continuano ad aumentare". È quanto ha evidenziato Andrea Germondari, presidente del comitato "Corridonia green No discarica", durante la partecipata assemblea pubblica davanti alla chiesa di Pacigliano. Oltre a ribadire le lungaggini delle istituzioni, Germondari ha fatto il punto sulle tre aree del territorio di Corridonia che ancora figurano nella lista delle 35 macroaree potenzialmente idonee a ospitare la nuova discarica provinciale. Al prossimo step, saranno soggette a ulteriori analisi da parte del gruppo di studi dell’Università di Ancona.

Nella prima lista figuravano infatti Perella-Campiglia, Gabbi, Ponte Tavole e Colle San Martino, poi depennate. "Chiederemo tramite pec all’Ata 3 – ha affermato Germondari – che i quattro siti esclusi non siano presi in considerazione nemmeno per lo smaltimento dei rifiuti speciali, visto che per ora il piano d’ambito lo prevede". In merito all’impianto di smaltimento rifiuti del maceratese invece saranno presi in esame i siti con almeno dieci ettari continui. Tra i quali figura Pacigliano, con 18 ettari. "In quella zona sono presenti delle aree di pregio agricolo con delle aziende biologiche certificate, che potrebbero rappresentare un criterio escludente – ha precisato il presidente del comitato antidiscarica –, mentre la zona Cigliano-Montecavallo con i suoi 16 ettari è densamente urbanizzata. Rimangono infine i 20 ettari di Bore del Chienti, l’area più grande, che però confina con un tratto del fiume Chienti".

Nella prossima scrematura verso la definizione di una rosa di 10 siti da cui scegliere, si terranno dei sopralluoghi ai quali dovrebbe prendere parte anche il Comune di Corridonia. "Saranno importanti e abbiamo proposto di partecipare – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli – in quanto verranno considerate le osservazioni dei comitati e dei cittadini; quindi, invito a segnalare qualunque elemento utile alla valutazione". "Non si tratta di politica – ha aggiunto il vicesindaco Nelia Calvigioni –, l’amministrazione farà di tutto per evitare la discarica a Corridonia e penso che l’opposizione sia dello stesso avviso. C’è anche una sinergia con i sindaci dei Comuni limitrofi dove sono presenti potenziali siti come Petriolo, Mogliano e Monte San Giusto".