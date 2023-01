Sindaco e giunta: primo ritocco all’indennità

Si è fatto sentire sullo stipendio di sindaco, vicesindaco e assessori, l’aumento delle indennità varato dalla legge di bilancio 2022, approvata dal governo lo scorso anno. La nuova legge, infatti, ha previsto che lo stipendio del sindaco debba essere parametrato al trattamento economico corrisposto ai presidenti delle Regioni. Così, in maniera graduale fino al 2024 quando gli aumenti entreranno a regime al 100%, già dallo scorso anno si sono registrati i primi ’salti in avanti’ per le tasche dei nostri amministratori. Il saldo lordo finale del 2022 per il sindaco Sandro Parcaroli è di 65.806 euro, contro i 44.673 dell’anno precedente, quindi dai 4.051 euro mensili di due anni fa, lo stipendio è salito a 6.580 del 2022. Per il vicesindaco Francesca D’Alessandro, secondo quanto riportato nella sezione Trasparenza del sito comunale, si è passati dai 29.190 euro pagati nel 2021 (con una media di circa tremila euro al mese, ad eccezione di giugno, luglio, agosto e settembre, secondo cui risulta che le sono stati corrisposti poco più di 1.550 euro e il mese e di ottobre quando, invece, le sono stati pagati 4.569 euro) ai 49.355 euro del 2022, poco meno di 5mila euro al mese. Per gli assessori Marco Caldarelli, Andrea Marchiori, Paolo Renna, Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Oriana Piccioni, Riccardo Sacchi e Silvano Iommi, invece, lo stipendio annuale è salito da 26.815 euro del 2021 ai 39.486 del 2022 (da 2.400 a poco meno di 4mila euro al mese). La legge ha previsto anche l’incremento dell’indennità ai presidenti dei Consigli comunali, per cui Francesco Luciani ha visto passare il suo stipendio dai 12.726 euro (2021) ai 20.435 del 2022 (600 euro in più al mese). Sono rimasti, invece, invariati i gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Gli aumenti, però, non si fermano qui, perché saranno appunto graduali. Nel 2022 il Comune di Macerata ha applicato un ritocco del 45%, che salirà al 68% quest’anno, per arrivare al 100% nel 2024 quando lo stipendio del sindaco arriverà a circa 9mila euro (sempre al lordo delle tasse). Secondo quanto previsto dal governo, però, questi aumenti non graveranno sulle tasche dei cittadini dei singoli Comuni, ma sullo Stato perché la legge di bilancio ha incrementato di 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni per il 2023 e 220 milioni dal 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell’indennità per la carica di sindaco.

m. p.