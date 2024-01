Sindaco e giunta: tutti gli incassi

Conti in tasca ai politici, sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale ogni anno incassano anche le indennità di funzione, per l’attività amministrativa svolta e che, insieme agli introiti delle loro professioni, concorrono a formare il reddito lordo su cui poi vengono pagate le tasse. I dati sono riferiti al 2022, pubblicati nel sito internet del Comune di Civitanova a fine 2023, nella sezione ‘Trasparenza’.

Lo ‘stipendio’ da sindaco di Fabrizio Ciarapica (reddito complessivo 65.965 euro) risulta di 1.943 euro al mese e nell’anno gli sono state erogate indennità pari a 31.166 euro, comprensive dell’importo di 7.848 euro per le indennità di fine mandato del periodo 2017-2022. Claudio Morresi, vice sindaco (reddito complessivo 91.534 euro) sulla base degli atti depositati ha percepito 2.137 euro al mese per un totale di 22.132 euro nel 2022. Quanto agli assessori, Ermanno Carassai (reddito complessivo 54.482 euro) ha incassato un’indennità di 1.784 euro al mese per un complessivo annuale di 19.995, Francesco Caldaroni (reddito complessivo 29.945 euro) di 874 euro al mese e di 9.997 all’anno. Quanto a Roberta Belletti (reddito complessivo 46.126 euro), Giuseppe Cognigni (reddito complesso 33.494 euro) e Barbara Capponi (reddito complessivo 20.161 euro) hanno ognuno incassato l’indennità mensile di 1.784 euro per un importo annuale di 19.995 euro.

Il presidente del consiglio comunale, Fausto Troiani (reddito complessivo 102.820 euro) ha percepito l’indennità mensile di 1.784 euro al mese per un totale di 22.301 euro nel 2022. Per ragioni di trasparenza anche i consiglieri comunali hanno presentato documentazione degli introiti derivanti dall’attività svolta in assise e per la quale è previsto il rimborso di un gettone da 36.15 euro per ogni presenza in aula. Questa la situazione: Roberto Pantella 433 euro, Paolo Nori 216 euro, Paolo Marino Mercuri 506 euro, Piero Croia 397 euro, Fabiola Polverini 433 euro, Yuri Rosati 253 euro. Non risultano dichiarazioni in relazione ai gettoni di presenza nelle schede di Pierpaolo Turchi, Roberto Tiberi, Andrea Ruffini, Paola Fontana, Gianluca Crocetti, Paola Campetelli, Pierluigi Capozucca, Nicolò Renzi, Giorgio Pollastrelli, Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Roberto Mancini (cessato nell’incarico per dimissioni il 28 dicembre 2022), Mirella Paglialunga, Letizia Murri, Piero Gismondi, Silvia Squadroni, Lavinia Bianchi.