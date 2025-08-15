Sindaco e parrocchiani dal Papa. Benedetta la statua della Madonna

Il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli e il parroco, don Fabio Moretti, con una sessantina di fedeli e la confraternita del Santissimo Sacramento capitanata dal priore Walter Luchetti, sono andati a Roma per l’udienza del Papa. L’obiettivo: far benedire la statua della Madonna della Misericordia in occasione dei 500 anni dal suo arrivo a Petriolo.

La confraternita ha trasportato fino al sagrato di San Pietro una riproduzione fedele della statua in 3D tramite laser scanner, a grandezza naturale. L’originale, da quando il terremoto ha reso inagibile il santuario della Madonna della Misericordia, è custodita nella chiesa dei santi Marco e Martino. Il santuario, dove si stanno ultimando i lavori di riparazione post-sisma, riaprirà il 14 settembre e sarà pronto a riaccogliere anche la statua.

Secondo la tradizione, nel settembre 1525 la statua lignea giunse nella chiesa della Misericordia di Petriolo dall’Abruzzo, trasportata da un carro trainato da buoi i quali, arrestatisi proprio dinanzi alla chiesa petriolese, non vollero più proseguire nel tragitto. Il popolo, cogliendo in questo un segno miracoloso del volere della Madonna di restare, portarono la statua nel luogo sacro.

"I lavori, affidati alla ditta del posto Costruzioni SM, sono iniziati nell’agosto 2024 e si concluderanno giusto in tempo per festeggiare i 500 anni dall’arrivo della statua a Petriolo – ha detto il sindaco –. Il Papa Leone durante l’incontro ha ribadito la sua vicinanza alle aree del nostro territorio. Ci ha chiesto di pregare per lui. Si è dimostrato veramente un padre, pronto all’ascolto. Per noi è stato un onore essere accolti in questo modo".