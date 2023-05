"Sindaco, fate i lavori nel rione Villa Pini"

"La stessa attenzione che l’amministrazione sta manifestando per altre zone della città, venga riservata anche ai marciapiedi di via Lombardia e di via Civitanova, dove i pedoni, le mamme con le carrozzine e i disabili sono costretti a usare la strada con tutti i pericoli del caso, vista la loro inagibilità". Questo il contenuto di una lettera inviata al sindaco Fabrizio Ciarapica e a tutti gli assessori dai residenti del rione Villa Pini. Alla lettera sono allegate anche foto che visualizzano lo stato pietoso di infrastrutture, pressocchè inutilizzabili. Stessa segnalazione era stata inoltrata al nostro giornale qualche settimana fa e pubblicata in queste colonne. Di nuovo, rispetto ad allora, è la pronta risposta del sindaco, che ringrazia per la segnalazione e annuncia di passarla immediatamente all’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai per i provvedimenti del caso. Un segno di attenzione che in verità non è frequente da parte del palazzo, e questo fa sperare che a un rimedio si possa presto pervenire. Lo sperano non solo i residenti, ma tutti i cittadini.

Per via Lombardia e via Civitanova, quindi, ma non sono le uniche a meritare attenzione. Il programma dei lavori dell’amministrazione prende in seria considerazione la riqualificazione del sistema stradale urbano, ma discutibili sono le priorità stabilite. Viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi, per esempio, sono tra le vie più importanti della città, ma percorrerle è un azzardo per tutti.

A un mese dall’avvio reale della stagione balneare – ma già in giornate come ieri e oggi con il bel tempo il lungomare è affollato, ndr – è auspicabile perciò che un cantiere si possa aprire anche da quelle parti, per rendere quantomeno "normali" carreggiate oggi ridotte in uno stato pietoso.

Giuliano Forani