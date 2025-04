Sindaco indagato per corruzione: "Archiviare l’inchiesta su Cicconi"

"Ad oggi, non si ha contezza di dazioni o regalie elargite ai dipendenti pubblici coinvolti nell’iter di rilascio dell’autorizzazione. In conclusione, quindi, si deve riconoscere l’insussistenza della condotta corruttiva contestata e richiedere l’archiviazione del procedimento nei confronti di Matteo Cicconi". È quanto sostiene l’avvocato Salvatore Santagata nella memoria difensiva di Matteo Cicconi, sindaco di Pioraco e funzionario della Regione, indagato per corruzione nell’ambito di una operazione su inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti. Il 18 aprile, l’avvocato ha depositato la memoria per chiedere l’archiviazione "per infondatezza della notizia di reato". La vicenda era venuta alla luce a marzo e aveva portato al sequestro di tre impianti di biogas in provincia di Ancona, oltre ad un allevamento di bovini con sede legale a Corridonia. Otto le persone e quattro le società indagate, di cui tre nel maceratese. Le contestazioni, a vario titolo, erano per traffici illeciti di rifiuti, inquinamento ambientale e corruzione. Il sindaco di Pioraco, funzionario della Regione e responsabile del procedimento di rilascio di autorizzazioni di conversione di impianti da biogas a biometano, è accusatodi corruzione insieme col responsabile legale di uno degli impianti sequestrati, che avrebbe promesso un regalo al funzionario in cambio del rilascio di un provvedimento illegittimo per agevolarne la conversione a biometano. Secondo quanto sostiene l’avvocato nella memoria, "non emergevano elementi che confermassero azioni corruttive in capo all’amministratore unico in favore dei pubblici ufficiali". E ancora: "Non si è avuta alcuna evidenza di una promessa di denaro o altra utilità formulata dal primo all’indirizzo del secondo e, ovviamente, non è stata captata alcuna dichiarazione di accettazione da parte del secondo all’indirizzo del primo".

Chiara Marinelli