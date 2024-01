“Il sindaco di Matelica è inciampato sul muretto privo di ogni protezione”

Matelica (Macerata), 28 gennaio 2024 – Restano gravi, ma stazionarie le condizioni del sindaco Massimo Baldini, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, a seguito del terribile infortunio accadutogli nella serata di giovedì, uscendo dall’inaugurazione dell’Usr di Castelraimondo.

Il personale medico mantiene per ora il massimo riserbo sulla prognosi, in attesa forse che trascorrano 72 ore dal momento del delicato intervento cerebrale, durato sei ore, e che avrebbe permesso al primo cittadino matelicese di evitare il peggio.

Positivo comunque è stato considerato il fatto che Baldini, nonostante la rovinosa caduta, abbia continuato a respirare autonomamente prima di essere intubato e da parte di tutti si auspica che il quadro clinico, che potrebbe essere reso noto nelle prossime ore, consenta di affermare che non ci siano offese cerebrali rilevanti e che si possa quindi procedere a un successivo risveglio graduale in tempi abbastanza rapidi.

Riguardo invece alle cause della caduta, ci si orienterebbe sempre di più verso le mancate misure di sicurezza dello spazio attiguo all’Usr. "Sembra ormai evidente – ha dichiarato il vicesindaco Denis Cingolani – che non ci sia stato alcun malore, ma che a causare la caduta sia stato il fatto che le scale all’uscita fossero scarsamente illuminate e che quindi possa essere inciampato vicino a quel muretto privo di protezioni. Quanto al motivo per cui non abbia messo le mani avanti cadendo, potrebbe essere spiegato con il fatto che magari le avesse in tasca per prendere le chiavi dell’auto, che era a pochi metri".

Resta infine forte tra la popolazione la vicinanza al sindaco e alla moglie Gianna. Lo stesso capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori, presente insieme on i i consiglieri di minoranza alla messa di venerdì sera nel santuario della Beata Mattia, ha spiegato: "Al di là della politica ci sono sempre le persone. In consiglio comunale e sul piano della politica sono stato e forse sarò molto severo con l’attuale amministrazione, ma l’uomo è cosa diversa. Perciò forza Massimo, ti aspettiamo".