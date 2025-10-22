Sindaco multato per abusi edilizi: "Sanzioni applicate in modo equo"

"Il provvedimento adottato dall’ufficio tecnico comunale nei confronti del gestore del rifugio, che coincide con il sindaco, è il risultato di un’azione amministrativa regolare e conforme alle norme. La procedura si è svolta con la massima imparzialità, a tutela della legalità e della salvaguardia del territorio, senza interferenze da parte dell’amministrazione". A parlare è il sindaco di Fiastra Giancarlo Ricottini, multato dal suo ufficio tecnico per abusi edilizi al rifugio Tribbio gestito da lui, nel territorio del Parco dei Sibillini. La vicenda è cominciata a giugno, con una nota dei carabinieri e un sopralluogo della responsabile dell’ufficio tecnico, Claudia Marinozzi. Dalla verifica è emerso che erano stati fatti alcuni lavori senza autorizzazione: una pedana di legno, una palizzata e delle staccionate.

"Sono installazioni leggere e rimovibili – continua Ricottini – eseguite per valorizzare una struttura a uso pubblico e rendere più fruibile un’area molto apprezzata da escursionisti e visitatori. Tuttavia, preso atto della classificazione della zona in cui ricade il rifugio (zona A1 del Parco, soggetta a vincoli stringenti), si è dato seguito al procedimento, con la presentazione della documentazione richiesta e il rispetto delle indicazioni degli enti preposti. L’amministrazione comunale, nella sua interezza, conferma il proprio impegno a operare nella legalità, nella trasparenza e nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche. L’episodio dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, che i controlli e le sanzioni sono applicati in modo equo, anche quando interessano figure istituzionali. Confido che tale chiarimento possa riportare la giusta dimensione dei fatti, evitando interpretazioni distorte o strumentalizzazioni che non rendono giustizia alla complessità del lavoro svolto a servizio della collettività".

Ricottini spiega, ad esempio, che parte della staccionata è servita a mettere in sicurezza lo spazio frequentato anche da bambini, essendoci una scarpata. Ora il sindaco pagherà una multa di mille euro per non aver fatto la comunicazione inizio lavori asseverata, la pratica che permette di avviare opere di manutenzione straordinaria. E provvederà alle dovute opere di ripristino e/o integrazione.

Lucia Gentili