Sindic fa gioire il Montegranaro. Il Monturano ci prova, ma va ko

Monturano Campiglione0Montegranaro1

MONTURANO CAMPIGLIONE: Monti; De Carolis, Adami, Muzi (73’ Wahi), Fabi; Morelli (61’ Baiocco), Piras (65’ Cisbani), Ercoli, Russo (61’ Cheddira); Altobello, Cuccù Riccardo. All. Cuccù.

MONTEGRANARO: Taborda; Chimezie, Pagliarini, Capodaglio, Stortini; Gonzales (59’ Proesmans); Capponi, Sindic (82’ Mangiacapre), Mancini (89’ Iuvalè); Perpepaj, Tonuzi (73’ Rotondo). All. Mengo.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Rete: 8’ Sindic.

Il derby calzaturiero va al Montegranaro che si impone in casa del Monturano Campiglione in virtù di una rete di Sindic nei primi minuti. La gara si accende subito e già al 5’ Tonuzi impegna Monti che respinge, Perpepaj ribadisce ma la difesa si salva in corner. Al minuto 8 il vantaggio del Montegranaro: punizione dal limite in posizione centrale, finta di Tonuzi e pennellata di Sindic che si infila all’incrocio dei pali. Il Monturano si fa vedere al quarto d’ora con un tiro dal limite di Cuccù, Taborda ferma in tuffo. Ancora pericoloso Sindic con un tiro da fuori deviato. Le occasioni non mancano: Tonuzi al 33’ approfitta di un disimpegno sfortunato di Adami e, da corta distanza, prova la botta ma Monti compie il miracolo: palla di nuovo per Tonuzi che apparecchia per Mancini, pescato però in fuorigioco. Al 45’ la più grossa occasione per il Monturano: Fabi dal fondo mette al centro per Cuccù che, con una gran girata al volo, spedisce sotto la traversa, stavolta è Taborda a salvare il risultato.

Nella ripresa Montegranaro in controllo e Monturano che le prova tutte. Al 12’ punizione dal limite di Cuccù, Taborda controlla a terra. Al 19’ Muzi incorna da due passi un cross di Fabi, palla incredibilmente fuori. Al 35’ Cuccù dal limite ben indirizzato, Taborda si allunga e devia con la punta delle dita. L’ultimo brivido lo regala ancora Cuccù con una punizione dal lato corto dell’area, trova la porta, ma Taborda risponde con i pugni.