Sindrome metabolica, pronto l’ambulatorio

È attivo all’ospedale di Camerino l’ambulatorio della sindrome metabolica. Una realtà che vede la collaborazione tra Medicina Interna, Cardiologia e Diabetologia attraverso un protocollo condiviso. L’obiettivo della nuova realtà sanitaria è la presa in carico, attraverso un preciso percorso diagnostico e terapeutico, di pazienti ipertesi, dislipidemici, con intolleranza glucidica e/o diabete e con obesità.

Si può accedere all’ambulatorio, tramite impegnativa del proprio medico curante, all’ambulatorio della Medicina Interna o a quello della Cardiologia con il quesito specifico di sindrome metabolica. In entrambi i casi i pazienti verranno presi in carico e inviati verso il follow-up internistico o cardiologico a seconda se vi è indicazione per una prevenzione di primo livello o una prevenzione di secondo livello.

Nella presa in carico verranno coinvolti anche il servizio di Diabetologia e di Nutrizione Clinica con le dovute valutazioni e dieta personalizzata. Il giorno dedicato all’ambulatorio della sindrome metabolica è il giovedì, con visite prenotabili da Cup e successive prese in carico.

Nel progetto coinvolti i direttori delle Unità Operative di Medicina (Anna Mara Schimizzi), di Cardiologia (Josephine Staine), di Diabetologia (Natalia Busciantella) e la nutrizionista Erika Bianconi.