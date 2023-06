Sinergie vere contro la violenza di genere: protocollo con la prefettura

Un male da combattere in ogni modo e con ogni misura. È la violenza di genere, ovvero tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. Per questo il prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, ha sottoscritto con il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei (insieme nella foto), il Protocollo d’intesa contro la violenza di genere volto a promuovere una sempre più fattiva collaborazione e ad assicurare risposte adeguate e condivise da parte delle istituzioni. La cerimonia è stata ospitata a palazzo Governatori e anticipa un’attività di diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto alla violenza con attività di informazione e sensibilizzazione alla collaborazione in materia di violenza di genere con interventi condivisi tra i soggetti firmatari dell’intesa, oltre all’adesione a uno specifico tavolo di coordinamento da parte del Comune di San Severino che entrerà così a far parte di una rete locale che opererà per venire incontro e offrire aiuto alle vittime di violenza.

g. g.