Sinistra Italiana attacca "Renna inadeguato e superficiale: mancano politiche sociali efficaci"

"Inadeguatezza e superficialità rispetto ai temi di riferimento. Sovrapporre il tema dell’immigrazione a quello dell’ordine pubblico è una correlazione del tutto arbitraria per non dire strumentale". Non si ferma il botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra relativamente al tema della sicurezza in città, dopo gli episodi alla stazione e ai giardini Diaz che hanno visto coinvolti alcuni stranieri. A finire nel mirino anche di Sinistra italiana, sono le parole dell’assessore comunale alla Sicurzza, Paolo Renna, che nei giorni scorsi aveva sottolineato come servano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine “soprattutto perché siamo invasi da persone che non devono stare in Italia“.

"I freddi numeri dicono che a Macerata, come nel resto d’Italia, non esiste un’invasione e la sostituzione etnica è fantasociologia - rimarca Serena Cavalletti segretaria del coordinamento provinciale del partito della Sinistra Italiana -. Lo spiega bene Don Ciotti nel libello del 2019 ’Lettera a un razzista del terzo millennio’ che la retorica dell’invasione è supportata dalla sola malagestione del fenomeno migratorio per cui esistono semplicemente zone ad alta densità che supportano questa percezione non documentata dai numeri. Può piacere o meno, ma le migrazioni non sono un’emergenza, sono un fenomeno strutturale dei sistemi sociali, pretendere di fermarlo è impossibile, oltre che ingiusto. Una politica seria non ricorre agli slogan che solleticano la pancia di un popolo impaurito, ma governa e gestisce il fenomeno affinché nessuna e nessuno rimanga indietro: casa e lavoro di cui parla l’assessore Paolo Renna non vengono dal niente, sono prodotto di buona politica, non solo per le persone che arrivano da lontano, ma anche per tutti gli italiani e le italiane a cui è stato appena tolto il reddito di cittadinanza e gli inquilini morosi incolpevoli nei confronti dei quali proprio Macerata ha registrato un flop clamoroso. Gli approcci securitari rimangono sterili ed inutili se non sono corredati dall’adozione di politiche serie: l’ordine pubblico non è conseguenza solo della vigilanza, ma anche di cultura, di politiche sociali e perché no di progettazione urbanistica".

Cavalletti dopo aver ricordato che "migrare è un diritto e organizzare un sistema di accoglienza degno di un paese civile è un dovere", infila una stoccata al centrodestra che governa il Paese, la Regione Marche e il Comune di Macerata. "I vantaggi che avremmo dovuto avere dal monocolore istituzionale che parte da Macerata, passa per Ancona e arriva a Roma non si vedono e non si vedranno finché gli esponenti continuano a ripetere di aver fatto la loro parte senza chiedersi se hanno fatto le scelte appropriate - conclude Serena Cavalletti del coordinamento provinciale di SI - e questa è una lezione che dalla Rackete avrebbero dovuto imparare: “Le risposte non saranno mai esaustive se le domande saranno sbagliate“".