Sinistra Italiana: "Il sindaco non dimentichi il roseto dei bambini"

"L’Amministrazione Comunale di Macerata rischia di cancellare la memoria di venti bambini, ebrei vittime della Shoah in uno dei suoi episodi più ignobili e raccapriccianti: gli esperimenti dei medici nazisti", lo fa sapere con una nota Sinistra Italiana Macerata. "Heissmeyer – aggiungono – ’lavorava’ al campo di concentramento di Neuengamme, ad Amburgo. Usò i bambini per atroci esperimenti in vivo sulla tubercolosi. Nel 2007 a Macerata fu piantato un roseto con 20 piante di rose bianche per mantenere la memoria degli orrori del nazifascismo. Dopo un periodo di incuria e atti vandalici che distrussero il roseto, nel 2019 l’amministrazione decise di intervenire ripristinandolo. In occasione della risistemazione di tutta l’area della Terrazza dei Popoli, le piante di rose bianche sono state spostate a ridosso del muro di contenimento e lasciate nell’incuria più totale. Cinque piante sono morte e le altre vegetano in una zona a dir poco degradata piena di erbacce secche che nascondono la stessa targa commemorativa. Nonostante gli interventi in Consiglio comunale sull’argomento niente è stato fatto. Chiediamo al sindaco e a tutta l’amministrazione di intervenire e di testimoniare anche con questo atto la loro fedeltà alla Costituzione frutto della Resistenza che trova il suo fondamento nell’antifascismo. Si è celebrata la Giornata della Memoria. Abbiamo ricordato gli orrori compiuti dal nazismo e dal fascismo. Quel ricordo, però, non va isolato alle sole celebrazioni del 27 gennaio. Va praticato ogni giorno. Avere cura di quel roseto è un primo e simbolico atto".