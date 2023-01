Sinistra Italiana, incontri di formazione politica Domani appuntamento con Agnese Santarelli

Al via domani alle 21 gli incontri di formazione politica organizzati da Sinistra Italiana "Attrezziamoci per il futuro!". Il primo sarà con Agnese Santarelli, consigliera comunale di "Jesi in Comune" che parlerà di come è possibile costruire un’esperienza civica. Il 6 febbraio Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, affronterà il tema dell’amministrazione di un Comune. Il 13 febbraio Andrea Bosi, assessore comunale a Modena, parlerà di testo unico degli enti locali e appalti. Il 20 febbraio Maria Teresa Carloni, ex parlamentare, parlerà di sanità regionale. Chiude il 27 febbraio Giuseppe Santarelli, segretario della Cgil Marche, sulle politiche del lavoro. Per partecipare e ricevere il link basta compilare il form al link https:forms.gleP9jJJQvxh8H7w6pa7.