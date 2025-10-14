Sinistra Italiana, Piergentili segretario

Leonardo Piergentili è stato confermato segretario provinciale di Sinistra Italiana che, durante l’ultima assemblea, per la prima volta si è costituita in una federazione provinciale. La giornata è stata aperta dai saluti del segretario nazionale di Sinistra Italiana, letti dalla segretaria regionale Gioia Santarelli e Michele Verolo, coordinatore della segreteria regionale. A seguire sono intervenuti Chiara Bonotti, presidente dell’Anpi di Macerata e Daniele Principi, segretario della Cgil di Macerata. Poi la co-portavoce di Europa Verde Caterina Cirioni e il consigliere provinciale Avs Richard Dernowski. Presenti anche Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani del Pd, Irene Pietrella per i Giovani Democratici, Piergiorgio Ciarlantini per Strada Comune e Stefania Monteverde per Macerata Bene Comune. Poi la parola è passata a Piergentili (foto) che ha ricordato come "narcisismi, egocentrismi e personalismi non debbano far parte di alcun discorso politico né interno al partito, né all’interno della coalizione". Il segretario ha affermato, inoltre, la necessità di costruire un campo progressista e che "la credibilità debba venire prima del "tutti dentro" per solo scopi elettorali". Chiusura con un riferimento alla necessità di "radicalità nel pensiero con cui si intende la capacità politica e sociale di cogliere le cose alla radice". Il congresso è proseguito con una discussione interna sulle prospettive di Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra e sulle recenti elezioni regionali. L’impegno preso durante il congresso è di "contribuire alla progettazione di un futuro di pace e solidarietà dove l’attenzione per l’ambiente e gli ultimi sarà al primo posto".